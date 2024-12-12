تلاميذ المدارس يزورون المرور والحماية المدنية بالبحيرة

إستقبلت إدارتى المرور والحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة زيارات لعدد من تلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية المختلفة بالمحافظة ، يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لا سيما الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن



حيث إستهدفت تلك الزيارات إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجل الشرطة فى حماية أرواح المواطنين والممتلكات وسرعة إستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها وتوعية الطلاب بقواعد وآداب المرور حتى يتعرف الطلاب على طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة.



ومن جانبهم توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولا سيما النشء وصغار السن.