ضبط 82 ألف نسخة من المطبوعات التجارية المقلدة داخل مطبعة بعين شمس

حوادث
ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "دون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته أكثر من 80 ألف نسخة من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "دون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط مالكها، وعثر بداخلها على (82،8 ألف مطبوع تجارى عبارة عن كروت ملابس جاهزة لماركات وشركات عالمية مقلد ومنسوخ دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).
 

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

82 الف نسخة من المطبوعات التجارية المقلدة مطبعة عين شمس مباحث المصنفات

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