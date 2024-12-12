صعق كهربائي.. تفاصيل مصرع شخص داخل عقار في الشيخ زايد

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في مصرع عامل  بصعق كهربائي في الشيخ زايد، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية.

صعق كهربائي

وكشفت التحقيقات، أن الشخص أصيبا بصعق كهربائي مما أسفر عن وفاته، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

مصرع شخص

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخص داخل عقار في الشيخ زايد

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشخص أصيب بصعق كهربائي، مما أسفر عن وفاته في الحال

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

بمديرية أمن الجيزة صعق كهرباء رجال المباحث

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