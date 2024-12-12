عشيرة جوالة هندسة المطرية تنظم حدثًا ترفيهيًّا

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت عشيرة جوالة كلية الهندسة بالمطرية حدثًا ترفيهيًا متميزًا بعنوان "Craft and Play جمع بين الإبداع والمتعة من خلال تنظيم ورش عمل متنوعة للحرف اليدوية.

وأقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة المطرية، إشراف الدكتور محمد حلمي.

شهد الحدث مشاركة واسعة من الطلاب في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية، التي تضمنت ورش عمل متخصصة في فنون الموزاييك، والمكرمية، وصناعة الشموع المعطرة، وأعمال الكونكريت، والكروشيه، والتطريز، وفن الزجاج المعشق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الألعاب التفاعلية.

أكد الدكتور عمرو عبد الهادي على دعم الإدارة للأنشطة الطلابية الإبداعية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم خارج إطار القاعات الدراسية.

هدفت عشيرة الجوالة من خلال هذا الحدث إلى خلق مساحة إبداعية تمزج بين التعلم والمتعة، وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم في مجالات الحرف اليدوية المختلفة.

يُعد هذا الحدث نموذجًا مميزًا للأنشطة الطلابية التي تعزز روح الإبداع والتعاون بين طلاب الجامعة، وتساهم في تنمية المهارات الشخصية والفنية للطلاب.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان عميد كلية الهندسة كلية الهندسة بالمطرية مهارات الطلاب

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