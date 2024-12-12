عاجل.. كولر يوجّه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل بطولة كأس التحدي

الفجر الرياضي
مارسيل كولر
مارسيل كولر

وجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الأهلي في قطر؛ استعدادًا لمباراة كأس التحدي.

كولر يوجّه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل بطولة كأس التحدي

وقال كولر خلال كلمته: «متشوقون جدًّا وسعداء أننا سنقابل جماهير الأهلي الكبيرة قي قطر الذين يساندوننا ويدعموننا، ونتطلع إلى أن نحتفل معًا في قطر».

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ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم ١٤ ديسمبر الجاري مع باتشوكا المكسيكي. 

كان الأهلي قد توج بكأس «إفريقيا – آسيا - المحيط الهادئ»، بعد الفوز على العين الإماراتي، ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال».

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