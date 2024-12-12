كولر يغلق مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
مران الأهلي
مران الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إغلاق مران الفريق الذي يقام اليوم على ملعب الإرسال بالدوحة استعدادا لمباراة باتشوكا المكسيكي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد ٩٧٤. 

غلق مران الأهلي اليوم استعدادا لباتشوكا

وفضل الجهاز الفني إقامة المران بشكل مغلق اليوم؛ من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، وبما يتوافق مع لوائح البطولة.

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ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم السبت المقبل أمام باتشوكا، ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة ريال مدريد بطل اوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

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