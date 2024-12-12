ننشر أسباب الحكم علي الفنان عمرو دياب في واقعة الشاب المصفوع

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حكمها في قضية اتهام الفنان عمرو دياب بصفع الشاب سعد اسامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود حمدي، وخضور الأستاذ محمود الجزار وكيل النيابة، واحمد حسني امين السر.

وقال نص الحيثيات أن الواقعة تخلص إلى أن النيابة العامة قد قدمت المتهمين الماثلين للمحاكمة لانهما بتاريخ 9 يونيو 2024 بدائرة قسم التجمع الأول تضاربا.

وأحدث كلًا منهما بالآخر عمدًا الإصابات المبينة بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتخلص الواقعة فيما ابلغ به السيد أشرف حسين عبد العزيز – مُحام وكيل عن عمرو دياب – استدلالًا وما شهد به بتحقيقت النيابة العامة من إنه وبتاريخ 9 يونيو 2024 حال إحياء موكله كمطرب حفل زفاف بأحد الفنادق قام المتهم الأول بالإمساك به من خصره والضغط عليه مما سبب له آلام وإصابة بسيطة.

وهو الأمر الذي استفز موكله فوجه له ضربة واحدة لا يعلم محل استقرارهاوذلك بقصد إبعاده ومنعه من تكرار ذلك التعدي، وقدم مقطعًا مصورًا للواقعة.

وبسؤال السيد عمرو دياب كمجني عليه ردد مضمون أقوال سالفه مضيفًا أن تعدي المتهم الأول عليه قاصداص من ذلك ضربه سبب له عدم التركيز في عمله مُعللًا تصرف الأخير برغبته في التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباستجواب عمرو دياب كمتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام.

وبسؤال السيد سعد أسامة كمجني قرر أنه وبتاريخ الواقعة حال مباشرته عمله كنادل بالفندق محل الواقعة أبصر المتهم الثاني (عمرو دياب) فافترب منه ووضع يده على خصره قاصدًا لفت انتباهه لالتقاط صورة تذكارية معه ففوجيء به يصفعه على وجهه قاصدًا ضربه.