عاجل| رامي ربيعة: نخوض مباراة صعبة في كأس التحدي.. وهدفنا إسعاد الجماهير
أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن فريقه يبحث دائمًا عن التواجد في المركز الأول في أي بطولة يشارك بها وتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية والإفريقية لا سيما في البطولات العالمية.
رامي ربيعة: نخوض مباراة صعبة في كأس التحدي
وأضاف ربيعة: «نخوض مباراة صعبة في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر الجاري في قطر، ونسعى إلى تحقيق الفوز للتتويج باللقب، ومواصلة مشوارنا في البطولة للتواجد طرفًا في نهائي كأس القارات للأندية».
وأوضح مدافع الأهلي أن اللاعبين لديهم رصيد كبير من الخبرات بعد مشاركتهم السابقة في نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى رغبة الفريق في الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة من خلال التتويج بلقب كأس التحدي، وإضافة بطولة جديدة لم يسبق أن فاز بها النادي من قبل والتأهل للنهائي.
وواصل ربيعة حديثه: «نسعى إلى إثبات أنفسنا للعالم أجمع ولجماهيرنا أننا متواجدون بقوة في بطولة بحجم كأس القارات للأندية».
واختتم رامي ربيعة تصريحاته قائلًا إن الأهلي يمتلك شعبية كبيرة، وسبق أن خضنا بطولات وسط دعم جماهيري كبير سواء في كأس العالم للأندية أو كأس السوبر الإفريقي، ونتمنى أن يستمر دعمهم لنا من خلال وجودهم في مباراة كأس التحدي.