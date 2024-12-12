مديرية الزراعة بالفيوم تنفذ ندوة ارشادية بنطاق المركز الارشادي بقرية سنورس ثاني

نفذ الفريق الإرشادى البحثى بمحافظة الفيوم مركز سنورس ندوة ارشادية بنطاق المركز الارشادي بقرية سنورس ثاني، بعنوان

" المكافحة المتكاملة لافات البصل"

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي،والدكتور أنور عسي رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ، والدكتور أمل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للارشاد وإشراف الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، والدكتور أحمد ابراهيم مدير محطة البحوث الزراعية بالفيوم.



وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على إستفساراتهم من السادة الخبراء المشاركين فى الفريق.

وقد تشكل الفريق الإرشادى البحثى من:

1.الدكتور إبراهيم مخيمر معهد بحوث وقاية النباتات.

2. الدكتورة منى شحاته السيد معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

3. المهندس عزت احمد عبد الباري مدير عام الادارة الزراعية بسنورس.