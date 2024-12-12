استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد أن شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا بقيمة 20 جنيهًا في الأيام السابقة، حسب ما أعلنت شعبة الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 21: سجل عيار 21 استقرارًا ملحوظًا في أسعار الذهب بعد زيادة بلغت 20 جنيهًا، ليصل سعر الجرام إلى 3790 جنيهًا.

عيار 18: كذلك استقر سعر الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات اليوم، حيث سجل 3248 جنيهًا بعد زيادته مؤخرًا.

عيار 24: حافظ الذهب عيار 24 على استقراره، حيث بلغ سعر الجرام 4331 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30320 جنيهًا، مع استقرار في حركة البيع والشراء.

سعر الذهب العالمي

على المستوى العالمي، استقر سعر الذهب في بورصة الذهب العالمية اليوم، حيث وصل إلى 2672 دولارًا.

بذلك، يبدو أن أسعار الذهب في مصر قد استقرت مؤقتًا بعد التذبذب في الأسعار الذي شهدته الأسواق في الفترة الأخيرة، مما يعطي مؤشرًا على استقرار الأسعار المحلية في الوقت الراهن.