وزير التموين يتفقد مستودع الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالبحيرة (صور)

تفقد قبل قليل، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مستودع الشركة العامة لتجارة السلع التموينية، للوقوف على سير العمل وآلية تخزين وتوزيع المواد التموينية، وذلك لتنظيم آليات العمل في القطاع التمويني وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، بما يسهم فى تحقيق استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

حيث قاما بالإطلاع على المخزون المتوافر من السلع الغذائية، كما تم مناقشة الخطط الاستراتيجية لتحسين الكفاءة اللوجستية في عمليات النقل والتوزيع لتلبية احتياجات جميع المواطنين في مختلف المناطق.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن مستودعات الشركة العامه لتجارة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين تلعب دورًا اساسيًا في صرف السلع التموينيه الغذائية للمواطنين مثل الزيت والسكر والغير غذائية مثل المنظفات بما يساهم في تحقيق استقرار السوق وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضافت أن عدد المستودعات على مستوى المحافظة يصل إلى 35 مستودع يتم من خلالها تزويد عدد 575 مشروع جمعيتى و2397 بدال تموينى بخلاف منافذ شباب الخريجين المتنقلة التي تقوم بتوزيع السلع على أصحاب البطاقات التموينية.

حيث يبلغ عدد مستودعات صرف السلع التموينية لبدالى ومشروع جمعيتى 4 مستودعات بمركز دمنهور تقوم بتوزيع السلع لعدد 92 مشروع جمعيتي و314 تاجر بدال تمويني.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تواصل جهودها المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين، وتتابع بشكل دورى أداء الشركات والمستودعات التموينية لضمان التزامها بدورها المحورى فى منظومة الدعم، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين آليات توزيع السلع لضمان وصولها إلى كافة الفئات المستفيدة،

كما يتم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، حرصًا على راحة المواطنين.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان توفير المواد التموينية بأسعار مناسبة، ولمواكبة احتياجات السوق المحلي وتوفير احتياطيات كافية من المواد التموينية.

البحيرة

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