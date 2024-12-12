كلمة المستشار " بهاء مري " قبل النطق بالحكم على المتهم بإبتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب

وجه المستشار بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة كلمة قبل النطق بالحكم بالسحن 3 سنوات علي المتهم بإبتزاز ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب قائلًا ياشريف أقول لكل ولك الشباب في مثل سنك من الشباب أتقوا الله في انفسكم أولا وفي الشابات والنساء والا سيكون ذلك هو المصير



قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري اليوم، بمعاقبة المتهم المتهم بإبتزاز ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسجن ثلاث سنوات.

وكانت قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة عقد محاكمة “سرية” في محاكمة المتهم بإبتزاز بنت شيرين عبد الوهاب داخل غرفة المداولة وبحضور محاميان مع المتهم.

وكان المستشار عبد الرحمن الشهاوي المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية أمر بعد الإطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات النيابة العامة بإحالة القضية رقم 9127 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم ١٩٩٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب المنصورة.



والقضية متهم فيها شريف خ 19 سنة أنه بتاريخ سابق على 2023/5/27 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، بأن هدد الطفلة المجني عليها هنا م - كتابيًّا - عبر شبكة للتواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور مخدشه للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام التالي، وكان ذلك مصحوبًا بطلب وهو امداده بمبالغ مالية مقابل عدم النشر على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم انتهك حياة ابنة شيرين عبد الوهاب وهددها

واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها بنت شيرين عبد الوهاب سالفة الذكر، بأن نقل بواسطة هاتفه الجوال صورًا ومقاطع مرئية لها خادشة للشرف بمكان خاص بغير رضائها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وشرع في الحصول بطريق التهديد - محل الاتهام الأول - علي المبالغ المالية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر إلا أنه قد أوقف أثر ذلك لسبب لا دخل لارادته به وهو عدم انصياع المجني عليها له وإبلاغها للسلطات المختصة - وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

انتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي - والتي تنتهك خصوصيتها دون رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أذاع ونشر صور ومقاطع مرئية مخدشة للشرف

أذاع ونشر صور ومقاطع مرئية مخدشة للشرف والخاصة بالطفلة المجني عليها سالفة الذكر - دون رضائها عبر شبكة التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



المتهم قام بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وأدار واستخدم حسابًا خاصًا علي الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جرائم وبناءل عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد ١٦٦ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا / ۱ بنـد (ب)، ۲، ۳۰۹ مكرر ( أ ) / ۱، ۲، ٤، ۲/۳۲٦، ۱/۳۲۷ من قانون العقوبات، والمادتين 1 - ٢/٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين ٢٥، ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة ١١٦ مكررًا /١ من القانون ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بشأن الطفل والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

لذلك وبعد الإطلاع علي المادة ۲۱٤ من قانون الإجراءات الجنائية

المعدل بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.

نأمر

أولًا: بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقًا النصوص مواد الاتهام سالفة البيان

ثانيًا: بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

ثالثًا: بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وبإعلان المتهم بأمر الإحالة

أقوال الشهود في قضية بنت شيرين عبد الوهاب

قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات في القضية رقم ١٩١٢٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول المنصورة

والمقيدة برقم ١٩٩١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب المنصورة

الشاهد الأول: محمد م السن ٤٧ سنه - مؤلف موسيقي – ومقيم الهرم - الجيزة

: بقيام المتهم مستخدم الحساب المسمى (٤٤٧٤٧٦٢٠٧٧٩ عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" بإرسال رسائل لنجلته الطفلة المجني عليها تتضمن صور ومقاطع مرئية خادشة للشرف لها وتهديد بنشر تلك الصور مقابل إمداده بمبالغ مالية إلا أنها لم تنصاع لمطلبه فقام بنشر تلك الصور والمقاطع عبر حسابه سالف البيان

الشاهد الثاني: أحمد ف ٣٠ سنة - نقيب شرطة بالادارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وعنوانه معلوم لدى جهة عمله، يشهد: ان تحرياته توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهد به سابقيه

الشاهد الثالث: محمد م ٣٣ سنة - رائد شرطة رئيس فرع شرق الدلتا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عنوانه معلوم لدى جهة عمله، يشهد: إنه تمكن من ضبط المتهم وعثر بحوزته علي هاتفه المحمول المثبت به حسابه عبر تطبيق التواصل

الاجتماعي "تيك" "توك" مرتكب الواقعة وبفحصه بمعرفة الشاهد الرابع عثر به على دلائل على ارتكاب المتهم للواقعة.

الشاهد الرابع: محمد ر ٢٨ سنة - نقيب شرطة بقسم المساعدات الفنية ومباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات عنوانه معلوم لدى جهة عمله، يشهد بمضمون ما شهد به سابقه.

الدليل الفني ثبت بتقرير الفحص الفني، أنه بفحص الهاتف المضبوط بحوزة المتهم وبالولوج على تطبيق التواصل الاجتماعي " تيك توك " تم فتح الحساب.

