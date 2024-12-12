الهلال السعودي يرصد صفقتين من العيار الثقيل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير إعلامية سعودية، عن رغبة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات مونديال الأندية.

وقال الإعلامي السعودي خالد الشنيف بأن الهلال يريد ضمن اسمين كبيرين لتدعيم صفوفه في كأس العالم للأندية، وذلك في ظل افتتاح قيد استثنائي بين الفترة من 1 إلى 10 يونيو 2025 المقبل.

وتشير التقارير إلى أن الهلال السعودي يسعي للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بالإضافة إلى كيفين دي بروين قائد مانشستر سيتي الإنجليزي.

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مجموعة الهلال في كأس العالم للأندية 2025

ريال مدريد الإسباني
الهلال السعودي
باتشوكا المكسيكي
سالزبورغ النمساوي

جدول مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025:

الهلال ضد ريال مدريد على ملعب هارد روك (23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر)

الهلال ضد سالزبورغ على ملعب أودي فيلد (01:00 بتوقيت السعودية، 00:00 بتوقيت مصر)

الهلال ضد باتشوكا على ملعب جيوديس بارك ‏(04:00 بتوقيت السعودية، 03:00 بتوقيت مصر)
 

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