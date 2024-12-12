يسعى فريق ريال مدريد إلى اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عندما يحل ضيفا على فريق رايو فايكانو بعد غد السبت في الجولة السابعة عشرة من المسابقة، مستغلا خوض برشلونة لمباراته في ذات الجولة أمام ليجانيس يوم الاحد المقبل.

ريال مدريد يواجه رايو فايكانو لاعتلاء قمة الدوري الإسباني

ويحتل الريال المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط خلف برشلونة، وسيسعى الفريق بكل قوته من أجل الفوز على فايكانو وحصد ثلاث نقاط تجعله يتصدر الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطة أمام برشلونة انتظارا لنتيجة مباراته أمام ليجانيس.

ويدخل الريال مباراته أمام فايكانو بحثا عن تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في جميع البطولات بعدما تغلب على جيرونا بثلاثية نظيفة في الدوري ثم فاز على أتالانتا 3 / 2 في دوري أبطال أوروبا.

ولن تكون مهمة الريال سهلة في تحقيق الفوز، خاصة وأن آخر مباراتين جمعت بينهما في الدوري انتهت بالتعادل، كما أن آخر خمس مباريات جمعتهما شهدت فوز الريال في مباراتين وفوز فايكانو في مباراة، مما يعني أن فايكانو لن يكون صيدا سهلا.

وعانى الريال- لديه مباراة مؤجلة- في الفترة الأخيرة من غيابات كثيرة، لكنه استعاد لجهود فينيسيوس جونيور ورودريجو في مباراة أتالانتا الأخيرة كما اقترب إدواردو كامافينجا من العودة للفريق.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال عقب مباراة أتالانتا:"إذا وصلنا بحالة جيدة إلى عطلة عيد الميلاد (الكريسماس)، ستسير الأمور على ما يرام في النصف الثاني من الموسم. لعب فينيسيوس اليوم، ولعب رودريجو جزءا من المباراة وسنستعيد كامافينجا. الآن علينا الصمود حتى عطلة عيد الميلاد".

وعلى الأرجح، سيتواجد كيليان مبابي مهاجم الريال في التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما أكد أنشيلوتي أن اللاعب يعاني فقط من إجهاد وهو أمر لن يمنعه من المشاركة في مباراة فايكانو.

ويستمر غياب الرباعي داني كارفاخال وديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وفيرلان ميندي بسبب الإصابة.

وفي المقابل، يدخل رايو فايكانو المباراة بحثا عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري، بعدما تغلب على بلنسية بهدف نظيف في الجولة الماضية.

ويسعى فايكانو إلى حصد نقاط المباراة كاملة هو الآخر من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.