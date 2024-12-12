توقعات بخفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس اجتماعه الدوري لمراجعة أسعار الفائدة في ظل التوقعات القوية بإعلان خفض الفائدة على خلفية تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو.

توقعات بخفض الفائدة

يتوقع العديد من المحللين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3%، وذلك بعد انخفاض التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وتعد هذه الفائدة المرجعية التي تحصل عليها البنوك على أموالها المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي، والتي يتم استخدامها لتحديد أسعار الفائدة على القروض والودائع في البنوك.

إذا تم إقرار هذا القرار، سيكون خفض الفائدة هو الخفض الخامس على التوالي منذ بداية العام الجاري.

أسباب الخفض

جاءت هذه التوقعات في ظل قلق البنك المركزي الأوروبي من تراجع نمو الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

كما يتزايد القلق بسبب احتمالية نشوب نزاع تجاري حاد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات بعد تنصيبه في 20 يناير المقبل.

التضخم والمستهدف

يواصل البنك المركزي الأوروبي مراقبته لمعدل التضخم في المنطقة، ويتوقع أن ينخفض إلى المستوى المستهدف البالغ 2% خلال العام الحالي، رغم ارتفاعه في الشهر الماضي إلى 2.3%.

التوقعات القادمة

من المتوقع أن تكشف كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن التوقعات الجديدة للبنك بشأن التضخم في منطقة اليورو خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب اجتماع مجلس المحافظين اليوم.