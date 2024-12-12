وزير التموين يتفقد سيارات الخريجين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة (صور)

محافظات
جانب من الجولة بالبحيرة
جانب من الجولة بالبحيرة

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتفقد سيارات الخريجين بميدان النافورة بدمنهور والتي تعمل كمنافذ متنقلة لتوزيع السلع التموينية.

وأشادا بجودة المعروضات من السلع الغذائية وطرحها بأسعار مناسبة لكافة الأسر المصرية من خلال تلك السيارات، التي تقوم بتوفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية من خلال ماكينات صرف السلع التموينية بالإضافة إلى تقديم سلع غذائية بنسبة تخفيض تصل لـ 20% ويتم الدفع بها بالأماكن الأكثر احتياحا بمراكز محافظة البحيرة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص محافظة البحيرة على زيادة المنافذ السلعية وتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بأسعار مخفضة بكافة المراكز والقرى والنجوع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين وتساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب والعمل على تمكينهم اقتصاديا.

مشيرة أن مشروع سيارات الخريجين يدعم منظومة الأمن الغذائى ويعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ويساهم في مكافحة الغلاء من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

من جانبه أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين إلى جهود الوزارة المستمرة لزيادة حجم المعروض من كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم اليومية والتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة مع تشديد الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية.

البحيرة

IMG-20241212-WA0040
IMG-20241212-WA0040
IMG-20241212-WA0050
IMG-20241212-WA0050
IMG-20241212-WA0042
IMG-20241212-WA0042
IMG-20241212-WA0041
IMG-20241212-WA0041
IMG-20241212-WA0044
IMG-20241212-WA0044
IMG-20241212-WA0043
IMG-20241212-WA0043
IMG-20241212-WA0046
IMG-20241212-WA0046
IMG-20241212-WA0045
IMG-20241212-WA0045
IMG-20241212-WA0048
IMG-20241212-WA0048
IMG-20241212-WA0047
IMG-20241212-WA0047
IMG-20241212-WA0039
IMG-20241212-WA0039
IMG-20241212-WA0049
IMG-20241212-WA0049
IMG-20241212-WA0038
IMG-20241212-WA0038
اصحاب البطاقات أصحاب البطاقات التموينية التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية البطاقات التموينية البطاقات التموين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين التموين والتجارة السلع الغذائية بأسعار مخفضة المنتجات الغذائية ر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وزير التموين لدكتور شريف فاروق وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بمحافظة البحيرة

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة البحيرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تدريبات تأهيلية لناصر ماهر وشيكابالا على هامش المران الجماعي

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

أول تعليق من نجم برشلونة بعد الفوز على دورتموند

وزيرا "الإنتاج الحربى" و"الأوقاف" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

مانشستر يونايتد يُحدد سعر بيع راشفورد

عاجل.. كولر يوجّه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل بطولة كأس التحدي

الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وفريق عمل مسرحية الصالون وببرنامج واحد من الناس.. الإثنين

لزيادة دقة التسديد.. فقرة فنية خاصة بمران الزمالك