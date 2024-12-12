وزير التموين يتفقد سيارات الخريجين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة (صور)

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتفقد سيارات الخريجين بميدان النافورة بدمنهور والتي تعمل كمنافذ متنقلة لتوزيع السلع التموينية.

وأشادا بجودة المعروضات من السلع الغذائية وطرحها بأسعار مناسبة لكافة الأسر المصرية من خلال تلك السيارات، التي تقوم بتوفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية من خلال ماكينات صرف السلع التموينية بالإضافة إلى تقديم سلع غذائية بنسبة تخفيض تصل لـ 20% ويتم الدفع بها بالأماكن الأكثر احتياحا بمراكز محافظة البحيرة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص محافظة البحيرة على زيادة المنافذ السلعية وتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بأسعار مخفضة بكافة المراكز والقرى والنجوع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين وتساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب والعمل على تمكينهم اقتصاديا.

مشيرة أن مشروع سيارات الخريجين يدعم منظومة الأمن الغذائى ويعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ويساهم في مكافحة الغلاء من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

من جانبه أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين إلى جهود الوزارة المستمرة لزيادة حجم المعروض من كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم اليومية والتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة مع تشديد الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية.

البحيرة

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