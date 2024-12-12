استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 استقرارًا في نهاية التعاملات، بعد أن شهد ارتفاعًا طفيفًا أمس، وفيما يلي نعرض آخر مستويات أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم

في بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار نحو 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

في بنك المصرف المتحد، استقر السعر عند 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

في بنك مصر، سجل سعر الدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي، سجل 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، سجل الدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

كيف يؤثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على بنك مصر؟

تتأثر البنوك المصرية بشكل كبير بتحركات أسعار الصرف، حيث يُعتبر سعر الدولار من العوامل المهمة التي تحدد تكاليف الاستيراد، وبالتالي قد يؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.

هل ستؤثر أسعار الصرف على الاقتصاد المصري؟

ارتفاع قيمة الدولار قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، وهو ما قد يرفع الأسعار في السوق المحلي.

من جهة أخرى، استقرار سعر الصرف يمكن أن يسهم في تقليل المخاوف التضخمية ويشجع على الاستثمارات الخارجية.