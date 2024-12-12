10 اختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطني بالقانون الجديد (تعرف عليها)



نص مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، على أن: مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاهـا، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:



1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.



2- إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.



3- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.



4- اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.



5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.



6- ضـم أعضاء جُدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.



7- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.



8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.



9- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.



10- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.