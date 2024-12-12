10 اختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطني بالقانون الجديد (تعرف عليها)

الفجر السياسي
التحالف الوطني التنموي
التحالف الوطني التنموي

 

 


نص مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، على أن: مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاهـا، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:


1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.


2- إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.


3- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.


4- اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.


5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.


6- ضـم أعضاء جُدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.


7-  تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.


8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.


9- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.


10- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

 

 

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