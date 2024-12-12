نيابة أبشواى تصطحب المتهمة بقتل طفلة الفيوم لتمثيل الجريمة

محافظات

اصطحب رجال المباحث بمركز شرطة أبشواي، المتهمة بقتل الطفلة "أميرة"، خنقا لسرقة قيراطها الذهبي، إلى عزبة اللواج، بمركز أبشواي، لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية بحضور محقق وكيل نيابة أبشواي الجزئية بمحافظه الفيوم، وشرح كيفية استدراجها الطفلة، وإنهاء حياتها.
واستعان رجال المباحث بقوة أمنية، لفرض كردون أمني، بمحيط مسرح معاينة الجريمة، خشية تعرض أهالي الطفلة للمتهمة.
كما أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة بارتكابه الواقعة، بسبب سرقة قيراطها الذهبي.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى ظهر يوم الأحد الماضى، عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد علاء عبد الكريم مأمور مركز شرطة إبشواي جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلاقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفله بجوار أرض زراعية.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الجثة وكشفت المعاينة الأولية لمباحث المركز تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد علي يوسف أبو جليل رئيس المباحث وضمت النقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، أن الطفلة متغيبة من ظهر أمس وتدعى" أميرة عوض سليمان، وتبلغ من العمر 5 سنوات ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والتي أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز العثور على جثة الطفلة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تفاصيل الواقعة

وكان قد وجه اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم واللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة بسرعة كشف غموض العثور على جثة طفله، وخلال 24 ساعة تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إبشواي  من كشف لغز العثور على جثة طفلة، والتي كانت متغيبة منذ ظهر أمس، وذلك من خلال فريق بحث جنائي تم  تشكيله  برئاسة العقيد محمود هيبه والرائد علي يوسف أبو جليل رئيس المباحث وضم النقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، وقد كشفت تلك  التحريات، أن وراء مرتكبي الجريمة إحدى جيران المجني عليها الطفلة أميرة عوض سليمان والتي تبلغ من العمر 5 أعوام وأثناء لهوها بالشارع استدرجتها مطلقة تدعى "إيمان. ع" 20 سنة، بغرض سرقة قرطها الذهبي، وعندما هددتها  الطفلة بأنها ستخبر والدتها انقضت عليها وحبست أنفاسها حتى فارقت الحياة ووضعتها داخل كرتونة داخل دولاب الملابس الخاص بهم، وبتقنين الإجراءات تمكنت القوة الأمنية من القبض على المتهمة للتحقيق معها.

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