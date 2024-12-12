بتخفيضات 20%.. وزير التموين ومحافظ البحيرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بدمنهور (صور)

افتتح قبل قليل، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، سوق اليوم الواحد أمام الغرفة التجارية بدمنهور، وذاك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.

يهدف السوق إلى دعم وتشجيع المنتجات المحلية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية والحرف اليدوية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والأسماك والدواجن واللحوم والمخبوزات ومنتجات الألبان والخضروات الطازجة، بالإضافة للمنتجات اليدوية وذلك بالشراكة مع الغرفه التجارية.

حيث يشارك في المعرض 25 عارضًا يقدمون منتجاتهم بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق بنسب تصل إلى 20%.

وفى كلمته أكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتى ضمن خطة وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، معلنا توفير الكرتونة الغذائية، التي تهدف إلى توفير احتياجات الأسر لمدة أسبوعين بأسعار اقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمة بشكل دوري بالتعاون مع الشركات المحلية.

وفى كلمته أكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأضاف أن السوق يمثل فرصة لتشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهتها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالسوق، ووصفتها بأنها خطوة مهمة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية في القطاع التجاري.

وأكدت أن السوق يعكس جهود الدولة لتحقيق التوازن السعري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ودعت المحافظ المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من العروض المميزة، مؤكدة حرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع المصريين.

يُذكر أن مبادرة سوق اليوم الواحد انطلقت في عدة محافظات، مستهدفة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين. وقد شهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا، ما يعكس نجاحها في تلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة.

البحيرة

IMG-20241212-WA0091

IMG-20241212-WA0093

IMG-20241212-WA0092

IMG-20241212-WA0095

IMG-20241212-WA0094

IMG-20241212-WA0097

IMG-20241212-WA0096

IMG-20241212-WA0110

IMG-20241212-WA0099

IMG-20241212-WA0088

IMG-20241212-WA0077

IMG-20241212-WA0098

IMG-20241212-WA0112

IMG-20241212-WA0101

IMG-20241212-WA0111

IMG-20241212-WA0100

IMG-20241212-WA0103

IMG-20241212-WA0102

IMG-20241212-WA0105

IMG-20241212-WA0104

IMG-20241212-WA0107

IMG-20241212-WA0106

IMG-20241212-WA0109