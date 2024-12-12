المحكمة عن الشاب المصفوع: لم يقصد إيذاء عمرو دياب

كشفت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، عن حيثيات معاقبة الفنان عمرو دياب بتغريمه 200 جنيه، وتعريض الشاب سعد أسامة 10 آلاف جنيه، وحكمها أيضا ببراءة الشاب سعد أسامة من تعمد التعدي على عمرو دياب.



وكشفت المحكمة أن المتهم الأول الشاب سعد أسامة لامست يده جسد المجني عليه الفنان عمرو دياب خلال فقرته بالحفل، وهو ما لم ينفيه الشاب سعد أسامة، إلا أن المحكمة استقر في يقينها أن ذلك الفعل لم يكن بقصد الإيذاء، ولم تتجه إرادته بحال أن يمس سلامة جسم الفنان عمرو دياب، بل أن قصده كان لفت انتباه الفنان، وهو ما لا يمكن اعتباره محققا لل من المعنوي للجريمة.

وأضافت المحكمة، وبانتفاء القصد الجنائي للمتهم سعد أسامة تنتفي أركان الجريمة المتسربة إليه، وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.



وكانت حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 12 فبراير المقبل لنظر استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، بتهمة صفع الشاب سعد أسامة،

وكان تقدم المحامي أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدي عليه.



يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.