محافظ الدقهلية: زيادة مقاعد انتظار المواطنين بالمركز التكنولوجي.. وسرعة الرد على الطلبات والشكاوى

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محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم الخميس عدد شوارع مدينتي المنصورة وطلخا،وتفقد إدارات بالديوان العام للمحافظة،شملت المركز التكنولوجي وشدد على سرعة الاستجابة والرد على مطالب وشكاوي المواطنين من خلال الشباك الواحد وأنه لن يتسامح في التقصير عن أداء وانجاز الخدمة المطلوبة لأي مواطن مشيرا أن الجهاز التنفيذي كله يعمل لتوفير الخدمات للمواطنين في كل القطاعات.

وفي نفس السياق تفقد "مرزوق "عدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى الأداء، ووجه لمدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بزيادة عدد مقاعد انتظار المواطنين المترددين على لجنة فض المنازعات بمبنى الديوان العام للمحافظة،كما وجه بتوفير ماكينة تصوير داخل المبنى لتوفير الوقت والجهد على المترددين،وأكد أن التعاون والتنسيق بين المحافظة وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات متواصل لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات.

كذلك كلف محافظ الدقهلية مدير الإدارة الهندسية بعرض تقرير تفصيلي لرفع كفاءة استراحة انتظار المواطنين بلجنة فض المنازعات للحماية من الأمطار خلال الشتاء ومن حر الصيف تيسيرا عليهم في الحصول على الخدمة المطلوبة،وتفقد الإدارة العامة للشئون القانونية للتأكيد على سرعة الفحص والرد على الشكاوي المعروضة.

وتفقد محافظ الدقهلية شوارع، النوادي وصلاح سالم وسكة بلقاس والموقف الجديد بطلخا،وشوارع عبد السلام عارف والجمهورية والمشاية بالمنصورة للاطمئنان على مستوى النظافة وحالة الإشغالات،مشددا على استمرار رفع كفاءة الشوارع ومستوى النظافة في كافة المناطق وكل المراكز.

واستمع محافظ الدقهلية خلال جولته إلى عدد من المواطنين بالشارع والمترددين على المصالح لتقديم طلبات أو لديهم شكوى ووجه بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين في إطار القانون.

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