التعليم تحدد إجراءات التأمين على التابلت المدرسي لطلاب الثانوية (تفاصيل)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد أو الاستبدال.

وجاءت الخطوات كالتالي:

- التوجه إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسليم مستندات استعاضة الجهاز اللوحي "التابلت المدرسي".

- عقب سداد قيمة التغطية التأمينية والرسوم الإدارية حسب نوعية الجهاز يتم تسليم ولي الأمر خطاب موجه لمديرية التربية والتعليم التابع بها لتسليمه" تابلت مدرسي" بديل استعاضة عن الجهاز المفقود أو المستبدل.



كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي:

١ـ اصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب

٢ـ صورة شهادة ميلاد الطالب

٣- صورة البطاقة الرقم القومي لولى الأمر

٤ـ صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت

٥- صورة معتمدة المحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة

٦ـ صورة إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية

٧ـ صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي

٨ ـ الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا