اختيار رئيس جامعة سوهاج عضوًا بمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن اختيار الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عضوًا بمجلس أمناء المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية"، المقدمة من وزارة التعليم العالي، وتهدف إلى تعظيم دور الإبتكار ومخرجات البحث العلمي، وتحفيز الإبداع وريادة الاعمال بالقطاعين العام والخاص.

ووجه النعماني الشكر للدكتور ايمن عاشور لاختياره ممثلًا بمجلس أمناء المبادرة عن إقليم جنوب الصعيد والذي يضم جامعات جنوب الوادي، سوهاج،، الأقصر، أسوان وجامعة الغردقة، موضحًا ان المبادرة تحظي بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وتأتي تماشيًا مع تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

وأكد النعماني علي أهمية مبادرة (تحالف وتنمية) في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر٢٠٣٠، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال)، بهدف أن تكون وسيلة للتنمية الشاملة المستدامة.

سوهاج جامعة سوهاج النعماني مجلس الأمناء تحالف وتنمية

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