قوات سوريا الديمقراطية تتصدى لهجوم تركي بالدبابات والطيران المسير على سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج

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بوابة الفجر

تصدت قوات سوريا الديمقراطية، لهجوم تركي بالدبابات والطيران المسير على سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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قوات سوريا الديمقراطية تتصدى لهجوم تركي بالدبابات والطيران المسير على سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج