8 مواجهات نارية لمنتخب مصر في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة «MMA»

يخوض 8 لاعبين من المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة «MMA» اليوم الخميس منافسات الأدوار التمهيدية خلال بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة المقامة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا حتى 15 ديسمبر 2024.

ويواجه اللاعب عبد الحكيم أحمد البطل الكازاخي مايسمحاميت في وزن 61 كجم كما يواجه عبدالله محمد نظيره الأندونيسي جتينج في وزن 65 كجم.

ويواجه أيضا المصري عامر الشنشوري نظيره النيبالي شرشهافي في وزن 70 كجم كما يلاقى المصري أيمن جلال نظيره النيوزيلاندي هاليث في وزن 79 كجم.

كما يواجه المصري عبدالرحمن نظيره التوجي نايجا في وزن 93 كجم ويواجه أيضا المصري محمد مصطفى نظيره الأندونيسي هارانجا في وزن 102 كجم.

وتواجه المصرية داليا إبراهيم نظيرتها ايمكاندا من تيمور الشرقية في وزن 47 كجم كما تواجه المصرية سهيلة على نظيرتها التشيكية لسولفا في وزن 65 كجم.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA بـ 11 لاعب ولاعبة بواقع 7 لاعبين و4 لاعبات.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة معاوية عبد الناصر وزن 57 كجم، عبد الحكيم أحمد وزن 61 كجم، عبدالله رمضان وزن 65 كجم، عامر الشنشوري وزن 70 كجم، أيمن جلال وزن 79 كجم، عبد الرحمن محمد سعيد وزن 93 كجم، محمد مصطفى محمود وزن 102 كجم.

فيما تضم قائمة اللاعبات داليا إبراهيم وزن 47 كجم، سهيلة علي مصطفي وزن 65 كجم، تغريد حمدي أبراهيم وزن 72 كجم، نبيلة علاء الدين وزن فوق +72 كجم.

ويحضر محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للمواي تاي الجمعية العمومية والاجتماعات بصفته الدولية والتي تقام على هامش بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA.

وتتكون بعثة الفراعنة من 15 فردا بواقع 2 جهاز إداري و2 جهاز فني وتدريبي و11 لاعب ولاعبة ويترأس البعثة محمود سعيد رئيسا للبعثة ورمضان نعمان ومحمود سلامة مدربا المنتخب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للمواي تاي حصد 11 ميدالية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA في عام 2023.

