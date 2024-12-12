التعليم تعلن بشري سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن التابلت المدرسي

أخبار مصر
بوابة الفجر

كشفت وزارة التربية والتعليم، رسميًا، عن الإجراءات المتبعة بشأن التأمين على التابلت المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية.

أولا: المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي:

. أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب

. صورة شهادة ميلاد للطالب

. صورة البطاقة الرقم القومي لولى الأمر

. صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت

. صورة معتمدة المحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة

. صورة إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية

. صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي

. الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا

المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي:

. أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب

. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد

. صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر

. صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت

. أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية

. صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية

. صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي

. الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا

. يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته

المستندات المطلوبة لحالات إصلاح التابلت المدرسي:

. أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب

. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد

. صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر

. صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت

. أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة

. أصل فاتورة الاصلاح معتمدة ومختومة من الشركة

. صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية

. صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي

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