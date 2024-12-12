عاجل.. الإيراني علي رضا فيغاني حكما لمواجهة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

الفجر الرياضي
الحكم علي رضا فيغاني
الحكم علي رضا فيغاني

وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الحكم الدولي علي رضا فيغاني لإدارة مواجهة الأهلي وباتشوكا المكسيكي المقرر لها مساء السبت المقبل.

الإيراني علي رضا فيغاني حكما لمواجهة الأهلي وباتشوكا

ويلاقي الأهلي بطل القارات الثلاث منافسه فريق باتشوكا المكسيكي والذي فاز بلقب كأس الأمريكتين بعدما تمكن من الفوز على بوتافوجو البرازيلي أمس الأربعاء بثلاثية دون رد ضمن مباريات كأس العالم للقارات للأندية.

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جدير بالذكر أن الأهلي قد ضمن المشاركة بنهائيات كأس العالم للقارات للأندية عقب فوزه على العين بالقاهرة وفوزه بلقب بطل القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، المحيط الهادئ).

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