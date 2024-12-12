مشكلة انتهت بجريمة.. كواليس مقتل شاب طعنًا على يد أخر بالسلام

حوادث
جثة
جثة

تباشر نيابة السلام تحقيقاتها مع المتهم بقتل عامل طعنًا؛ بسبب خلافات بينهما بمنطقة السلام، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ونتج عنها سقوط قتيل بشوارع السلام.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعنات نافذة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شاب جمعته خلافات بينه وبين المجني عليه، وعلى إثرها نشبت مشاجرة بينهما، واستل خلالها المتهم سلاحًا أبيض مسددا عدة طعنات نافذة للضحية حتى سقط قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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