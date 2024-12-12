"الأم وزوجها ضربوهم بوحشية".. التحقيق في إصابة طفلين بمنطقة السلام



أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفلين أصيبوا بعد تعرضهما للضرب والتعذيب على يد والدتها وزوجها، بمنطقة السلام، تمهيدا للاستماع لأقوالهما.

تلقى قسم السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال 3 أطفال أشقاء، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، ونتج عن إصابتهم وفاة طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيبت شقيقتها، 5 سنوات وشقيقها الأخر، وجاري تلقيهم العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الأم وزوجها وراء ارتكاب الواقعة، بعدما تعدوا بالضرب المبرح على أطفال السيدة الثلاثة؛ بسبب عدم تحملهما أصواتهم العالية حال لهوهم في الشقة، مما تسبب في وفاة طفلة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين وتم اقتيادهما لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.