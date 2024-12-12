محافظ قنا: تنظيم قافلة طبية مجانية بالتعاون مع جامعة عين شمس

محافظات
بوابة الفجر

تُنظم جامعة عين شمس قافلة طبية مجانية شاملة في جميع التخصصات،في إطار دورها الريادي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة قنا، وبالتنسيق مع النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، والدكتور طارق عامر منسق القوافل الطبية بجامعة عين شمس، وذلك بمركز فرشوط خلال الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري.

تأتي هذه القافلة، التي تحمل اسم "قافلة التنمية الشاملة"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين من جامعة عين شمس، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية، من بينها الصيدلة التي ستوفر الأدوية مجانًا للمستفيدين.

ومن جانبه قال محافظ قنا، ان القافلة تعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي وسعيها الدائم لتوفير الدعم والرعاية الصحية للمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تعزيز التعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والمحلية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المحافظة ستوفر كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه القافلة وتحقيق أهدافها في خدمة أبناء قنا.

وأشار "عبد الحليم " إلى أن القافلة لا تقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل تشمل أيضًا حملات توعية صحية واجتماعية، بالإضافة إلى برامج لمحو الأمية، مما يُعزز من دور القافلة في تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمع.

اجتماعية أديمي اجتماعي احتياج البيئة التخصص التخصصات الأساتذة الاطباء التسهيل الب التخصصات الطبية 26 ديسمبر المجتمعي المؤسسات القوافل الطبية الم الطبية للمواطنين بجامعة عين شمس طارق عامر ضو مجلس النواب خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مواد متعلقة

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في أسواق محافظة قنا

اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس محافظة قنا

محافظ قنا يبحث معوقات الاستثمار ويوجه بحلول فورية لدعم المستثمرين

أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12-12-2024 في قنا

حالة الطقس اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تدريبات تأهيلية لناصر ماهر وشيكابالا على هامش المران الجماعي

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

أول تعليق من نجم برشلونة بعد الفوز على دورتموند

وزيرا "الإنتاج الحربى" و"الأوقاف" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

مانشستر يونايتد يُحدد سعر بيع راشفورد

عاجل.. كولر يوجّه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل بطولة كأس التحدي

الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وفريق عمل مسرحية الصالون وببرنامج واحد من الناس.. الإثنين

لزيادة دقة التسديد.. فقرة فنية خاصة بمران الزمالك