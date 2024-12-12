مقتل مسجل خطر وإصابة ضابط وإحباط تهريب مخدرات بـ145 مليون جنيه بالإسماعيلية

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المضبوطات
المضبوطات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ومصرع أحد العناصر القائمة على التهريب وإصابة ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بالإسماعيلية.

فقد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالوزارة إعتزام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية بمحاولة تهريب كميات كبيرة لمخدرى "الحشيش- الهيدرو" للإتجار بها.
  
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وحال إستهدافهما بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة ومصرع أحد العناصر وضبط العنصر الأخر وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بمخازن سرية داخل سيارة "فنطاس" بلغت ( " 1،5 طن من مخدر الحشيش–  نصف طن من مخدر الهيدرو - 2 بندقية آلية).
 

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (145 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مصرع عنصر اجرامي إصابة ضابط

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