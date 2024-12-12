‏مصادر سورية: القوات الإسرائيلية تتقدم في محافظة القنيطرة وتجبر سكان قريتين على المغادرة بهدف ضمهما إلى المناطق العازلة

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت ‏مصادر سورية، إن القوات الإسرائيلية تتقدم في محافظة القنيطرة وتجبر سكان قريتين على المغادرة بهدف ضمهما إلى المناطق العازلة.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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