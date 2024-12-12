"ارتكب 8 وقائع".. القبض على لص السيارات في مدينة نصر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، تخصص في السرقة من داخل السيارات بمدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل – له معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل أجهزة إلكترونية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة السرقة من داخل السيارات القبض على لص

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