الأمن يضبط عصابة تخصصت في سرقة مركبات "التوك توك" بالعاصمة

حوادث
متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة مركبات "التوك توك" بالعاصمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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