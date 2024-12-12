بأسلوب كسر الباب.. سقوط عصابة سرقة المساكن في التجمع الخامس

حوادث
لصوص المساكن
لصوص المساكن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، ارتكب 11 واقعة سرقة مساكن بالقاهرة الجديدة، ونجحت في إعادة كافة المسروقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من سائق، وعاطل "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطه الإجرامي، في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر الإجراءات القانونية الاجهزة الامن أسلوب كسر الباب ارتكاب وقائع السرقة ارتكاب جرائم القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

تدريبات تأهيلية لناصر ماهر وشيكابالا على هامش المران الجماعي

أول تعليق من نجم برشلونة بعد الفوز على دورتموند

وزيرا "الإنتاج الحربى" و"الأوقاف" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

رسميًا.. الزمالك يعلن عن المدرب المؤقت لقيادة مباراة المصري بالكونفدرالية خلفًا لجوميز

‏إعلام سوري: وصول وفد تركي يضم وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات إلى العاصمة السورية دمشق

ألكاراز عينه على البطولة الكبرى الغائبة عن سجله

المنشاوي يُعلن عن تقدم جامعة أسيوط 168 مستوى خلال عام بالتصنيف الإنجليزي