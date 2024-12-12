تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة يسقط في قبضة الأمن

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية بالعاصمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما (سلاح أبيض).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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