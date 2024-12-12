"بيخطفوا ويجروا".. القبض على عصابة سرقة المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالعاصمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة،، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، باستخدام مركبة "توك توك"، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأن المضبوطات من متحصلات السرقة".. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.