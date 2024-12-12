رئيس جهاز أكتوبر الجديدة يعلن تشغيل خط مواصلات جديد من المدينة إلى ميدان رمسيس

اعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن بدء تشغيل خط المواصلات الخارجي الجديد من مدينة أكتوبر الجديدة إلى ميدان رمسيس، وذلك في إطار التواصل الدائم والمستمر بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء وهيئة تنظيم النقل البري، ودعما لملف النقل والمواصلات بالمدينة.



وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أن الخط الجديد يشمل المرور بعدة مناطق بالمدينة أهمها: زهراء أكتوبر ودجلة بالمز، وسكن مصر، ومنطقة ربوة أكتوبر، حيث تم توفير 5 سيارات على الخط بمدة تقاطر ساعة واحدة، وهو ما يساعد على خدمة السكان وسرعة تحركهم خارج المدينة مع تعريفة انتقال مميزة.



وأكد المهندس محمد عبد المقصود، أن تشغيل الخط الجديد هو ثمرة للعمل المستمر والجاد بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء ومسئولي شركة مواصلات العاصمة، والتي بدورها أشادت بالتعاون الدائم وتذليل جهاز المدينة لمختلف المعوقات لبدء تشغيل الخط لما فيه من خدمة هامة لسكان المدينة.