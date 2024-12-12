رئيس غرفة الصناعات الهندسية يفتتح مع محافظ بغداد معرض العراق الدولي للإنشاءات

افتتح اليوم محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برفقة عبد المطلب العلوي محافظ بغداد وجمال محمود عنتر نائب السفير المصري ببغداد فعاليات معرض العراق الدولي للاستثمار والإنشاءات والبنية التحتية بمدينة بغداد.

وتشارك مصر بجناح كبير على مساحة ٤٠٠ متر يضم ٢٢ شركة من كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية والكيماوية من إجمالي ٨٠ شركة مشاركة بالمعرض.

واثني محافظ بغداد على التواجد المتميز للشركات المصرية بالسوق العراقي مؤكدا على ترحيب دولة العراق بالأشقاء المصريين والمنتجات المصرية بمختلف المجال.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الشركات المصرية لها فرص واعدة في السوق العراقي خاصة في مجال البنية التحتية وإعادة الإعمار بالعراق.

و اكد المهندس على ان العلاقات المصرية العراقية القوية على مستوى الشعبين والقيادة السياسية بين البلدين مهدت بشكل كبير لفتح أسواق المناخ المصري واستفادة الأشقاء بالعراق بالخبرات والشركات المصرية في إعادة الإعمار.

و اكد أن الهدف ايضا من مشاركتنا في معرض العراق هو حصول الشركات المصرية على مكانتها الطبيعية في الاسواق العربية ونفاذ منتجاتها في ظل منافسة شرسة من الصين وتركيا على سبيل المثال.

وقال أشرف الهواري الممثل لشركة بيزنس بلس المنظمة لتواجد الشركات المصرية بمعرض العراق الدولي أن هناك رغبة كبيرة من الشركات المصرية للتواجد بالسوق العراقي وايضا طلب كبير على المنتجات المصرية وهذا المعرض يفتح المجال لمزيد من الشراكات الاقتصادية المصرية العراقية.

و من جانبه أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان السوق العرافي به طلب كبير على الصناعات الكيماوية المصرية ومنها منتجات البلاستيك والدهانات واللدائن والمنتجات الزجاجية والكيماويات الوسيطة ومواد التبطين والعزل والمواسير بمختلف أنواعها والوصلات والمواد اللاصقة والغراء.

وأشار إلى أن صادرات مصر من منتجات الكيماويات بلغت ١٥٠ مليون دولار خلال ٢٠٢٣ بمعدل نمو ١٣٪؜ مقارنة بعام ٢٠٢٢.

واكد ان من اهم ادوات الترويج للمنتجات المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة مثل معرض العراق الدولي للاستثمار والبنية التحتية والإنشاءات لإنه يحقق اكثر من هدف منها عرض المنتج المصري امام المنافسين والتعرف على طبيعة السوق واحتياجاته ومن خلاله تعد دراسة السوق وتتواصل مباشرة مع العميل وتسعير منتجاته وفقا للأسعار التنافسية التي تتناسب مع طبيعة احتياجات السوق.

واكد طارق الجمل مدير عام شركة اكسبو لاين للخدمات اللوجيستية المسئولة عن تقديم الخدمات اللوجيستية للشركات المصرية ان معرض العراق الدولي مهم جدا ويفتتح فرص لتواجد الشركات المصرية ويحقق فرص كبيرة للتصدير للعراق وهناك ترحيب كبير من الأشقاء العراقيين بالمنتج المصري.