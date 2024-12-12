وزيرا "الإنتاج الحربى" و"الأوقاف" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارتين.

استهل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسيد وزير الأوقاف والسادة الحضور، مشيرًا إلى التعاون بين الوزارتين في عدة مجالات منها تركيب موفرات المياه الذكية من إنتاج شركة حلوان لمحركات الديزل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي داخل عدد من المساجد على مستوى محافظات الجمهورية في إطار الحفاظ على موارد الدولة ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المواطنين، إلى جانب تنفيذ عدد من مشروعات وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المباني التابعة لهيئة الأوقاف المصرية للحفاظ على أصولها.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة الأوقاف في مجالات ترشيد الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أنه تم بحث تلبية مطالب وزارة الأوقاف في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد والمنشآت التابعة للوزارة من خلال توفير اللمبات الموفرة ومراجعة لوحات الكهرباء، مما يساهم بشكل كبير في توفير الاستهلاك من الطاقة.

وثمّن الوزير "محمد صلاح" الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الإسلام السمحة وتعزيز القيم الأخلاقية والوسطية في المجتمع من خلال نشر الخطاب الديني المعتدل الذي يتماشى مع جهود الدولة نحو بناء الإنسان المصري وترسيخ مفاهيم ومبادئ المواطنة والسلم المجتمعي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وإمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جهته توجّه الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بالشكر للوزير "محمد صلاح" علي حُسن الإستقبال، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والتكامل الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات بالإستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة بشركاتها ووحداتها التابعة، مما يساهم في تفعيل خطة وزارة الأوقاف لتطوير أدائها واستثمار مواردها والحفاظ على الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة منها وتبني مشروعات ذات أبعاد خيرية واجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن المصري ويحقق الصالح العام، مضيفًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي.

وأكد "الأزهري" على أن وزارة الأوقاف حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها نظرًا لما تتميز به من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات وحرصها على تسليم المشروعات المنوطة بتنفيذها في التوقيتات المحددة، معربًا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.