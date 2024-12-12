آخر تطورات إصابة نجم الزمالك وموقفه من اللحاق بمباراة المصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أدى محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

آخر تطورات إصابة نجم الزمالك

ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، تعرض له خلال مشاركته مع منتخب الشباب في دورة شمال إفريقيا، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

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أحمد مجدي وحازم إمام يقودان مران الزمالك

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حسين لبيب يحضر مران الزمالك بعد رحيل جوميز

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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