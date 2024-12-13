سامية الطرابلسي تنضم إلى فريق مسلسل "مذكرات نشال" بجانب أحمد أمين

الفجر الفني
سامية الطرابسي
سامية الطرابسي

انضمت الفنانة سامية الطرابلسي إلى طاقم عمل مسلسل "مذكرات نشال"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2025. 

يتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي.

يشارك في البطولة إلى جانب أحمد أمين كل من ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، من إخراج حسام علي وإنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.

وعلى صعيد آخر، انتهت سامية الطرابلسي من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، المقرر عرضه قبل الموسم الرمضاني المقبل. 

وتؤدي سامية خلال العمل شخصية "تودد"، الجارية المفضلة للملك شهريار.

الجدير بالذكر أن آخر تعاون جمع بين سامية الطرابلسي وأحمد أمين كان في مسلسل "الصفارة"، الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.
 

مسلسل "الصفارة" من بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغني، وولاء قداح. وهو من تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، وعبد الرحمن جاويش، ومن إخراج علاء إسماعيل.

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