حدد نادي مانشستر يونايتد، سعر بيع لاعبه ماركوس راشفورد، بعد نية مدرب الفريق روبن أموريم في رحيل النجم الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يُحدد سعر بيع راشفورد

أشارت صحيفة ديلي ميل، إلى أن مانشستر يونايتد حدد 40 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن راشفورد، على الرغم من عدم وجود عروض رسمية أمام اللاعب أو ناديه.

وقالت الصحيفة: "يونايتد يتعرض لضغوط لبيع اللاعبين امتثالًا للقواعد المالية، ولتوفير الأموال اللازمة لإنفاقها من قبل روبن أموريم، ويأتي في مقدمة عملية البيع اللاعب راشفورد الذي يمثل ربحًا صافيًا للنادي حال بيعه في الصيف المقبل".

وكشفت تقارير صحافية أن نادي مانشستر يواجه قرارًا صعبًا بشأن مستقبل مهاجم الفريق ماركوس راشفورد، وتشير تقارير جديدة إلى أن إدارة النادي تفكر في إمكانية بيع اللاعب بسبب مخاوف بشأن أدائه في الفترة الأخيرة.

وأفاد موقع فوتبول إنسايدر بأن المدرب الجديد روبن أموريم سيقوم بتقييم مستوى راشفورد قبل اتخاذ قرار نهائي، ويشدد البعض على أن اللاعب بحاجة إلى إظهار تحسن كبير في أدائه للبقاء ضمن صفوف الفريق.

ويعاني راشفورد 27 عامًا من تذبذب في الأداء هذا الموسم، وهو ما اعتبره العديد من المتابعين بمثابة أزمة للنادي لا سيما بسبب راتبه الكبير.