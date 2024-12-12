موتا: قدمنا عرضًا رائعًا أمام مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

قال تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إن فريقه قدم عرضا رائعا في المباراة التي فاز بها على مانشستر سيتي 2 / صفر أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

موتا: قدمنا عرضًا رائعًا أمام مانشستر سيتي

وقال موتا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الإيطالي على الانترنت: " كان علينا اليوم فعل بعض الأشياء بشكل جيد للغاية، خاصة فيما يتعلق بالتماسك والتركيز. دافعنا بشكل جيد، دون أن نسمح لهم بالمساحات، وهاجمنا في اللحظات الحاسمة".

وأضاف: "قدم الجميع أداء عظيما، حتى الذين شاركوا في وقت متأخر من المباراة، ساهموا بشكل جيد بمجرد الاعتماد عليهم".

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وتابع: "ويستون ماكيني، على سبيل المثال، قدم مباراة رائعة، لديه مزيج فريد من الصفات البدنية والتقنية التي تجعله خطيرا في الثلث الأخير من الملعب. نحن محظوظون بوجود لاعبين مثله".

وأكد: "كانت ليلة رائعة، ولكن كل مباراة تختلف عن الأخرى. في لايبزج، على سبيل المثال، كان يجب أن يكون النهج مختلفا بسبب نوعية المنافس. اليوم كنا متماسكين في الدفاع وخطرين في الهجمات المرتدة، لكننا لعبنا دائما بجودة".

وقال: "المشاعر التي مررنا بها الليلة هي لحظات خاصة، وهذه هي اللحظات التي تذكرنا لماذا نقوم بهذا العمل. عندما يحين الوقت، سنقوم بتقييم أين يمكننا التحسين. من المهم أن يكون هناك تناغم بين الجميع وأن نواصل اتباع نفس الفلسفة. لكن في الوقت الحالي، يجب أن نحافظ على تركيزنا، سنواجه فينيزيا في عطلة نهاية الأسبوع ويجب أن نحافظ على هذا المستوى".

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