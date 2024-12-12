آخر تطورات إصابة رباعي الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أدى الرباعي محمد عبد الشافي والتونسي حمزة المثلوثي والسنغالي سيدي ندياي والغيني جيفرسون كوستا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال بالنادي، على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


يأتي ذلك في إطار تجهيز الرباعي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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