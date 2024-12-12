وفاة محامي أثناء تأدية عمله داخل محكمة المنيا

حزنت محافظة المنيا على فقدان المحامي أحمد حسونه، الذي توفي بشكل مفاجئ أثناء تأديته عمله في محكمة المنيا.

وذكر المحامي أحمد مصطفى، أحد أصدقائه، أن الراحل كان يقوم بعمله بشكل طبيعي، لكنه سقط فجأة على الأرض أثناء توجهه لأداء الصلاة. وأشار إلى أن أحمد كان يتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، وكان معروفًا بحسن خلقه، مما زاد من صدمة الجميع عند سماع خبر وفاته، خاصة وأنه لم يكن يعاني من أي مرض.

تحولت وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، إلى منصة عزاء، حيث كتب أحد المعلقين: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الزميل الشاب الغالي أحمد حسونه، أثناء تأدية عمله في محكمة المنيا، استرد الله أمانته ورحل إلى مستقر رحمة ربه. اللهم اغفر له وارحمه، وأنزل على ذويه الصبر والسلوان. خالص عزائي لأسرته."

من جانبها، أعربت نقابة المحامين الفرعية في المنيا عن حزنها العميق لرحيل المحامي أحمد حسونه، حيث نشرت بيانًا رسميًا عبر حسابها على فيسبوك جاء فيه: "يتقدم مجلس نقابة محامين المنيا، نقيبًا وأعضاء، بخالص تعازينا القلبية لوفاة الأستاذ أحمد حسونه المحامي. ونتقدم بأحر التعازي لأسرته، داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان."