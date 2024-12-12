خبير: توغل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية عمل ابتزازي

قال العميد عادل المشموشي، خبير عسكري، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بشأن توغله في الأراضي السورية يعتبر عمل ابتزازي، واقتناص للفرص، مشيرًا إلى أن طبيعة الاحتلال تقوم على اقتناص الفرص، لذا فإن تكاتف الدول العربية أمر حتمي للحد من التدهورات الإسرائيلية في سوريا.



وأضاف المشموشي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي منذ الحرب العالمية الثانية وهو يقوم على ابتزاز القوى الغربية لنيل وعد بلفور، موضحًا أن عملية التحول السياسي التي دارت في سوريا تؤكد أن الثوار والسلطة التي تسعى إلى بناء نفسها، تبقى بعيدة كل البعد عن أي توجيهات أو مقاربات لمكان مع الاحتلال.



ولفت إلى أن سوريا مهتمة ببناء مكونات السلطات كافة، ولهذا أنشأت حكومة انتقالية، إذ أنها تعمل على إعادة الوضع الأمني وإعادة بناء الدولة السورية، إلى جانب أن هذه المزاعم الإسرائيلية واهية.

وتابع: «إسرائيل تسعى إلى تحقيق توجهاتها التوسعية على كامل امتداد المنطقة العربية، إذ أنها رأت الفرصة المناسبة للتوسع داخل الأراضي السورية، وما يحاول تنفيذه الاحتلال لا يقتصر على تلك التوغلات التي مكنته من أن يصبح جيشها على الحدود السورية، وإنما على تقويض مختلف القدرات العسكرية لسوريا».