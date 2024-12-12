خبير: توغل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية عمل ابتزازي

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال العميد عادل المشموشي، خبير عسكري، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بشأن توغله في الأراضي السورية يعتبر عمل ابتزازي، واقتناص للفرص، مشيرًا إلى أن طبيعة الاحتلال تقوم على اقتناص الفرص، لذا فإن تكاتف الدول العربية أمر حتمي للحد من التدهورات الإسرائيلية في سوريا.

txt

معهد فلسطين: مؤشرات صفقة تبادل المحتجزين غير مبشرة بالخير

txt

خبير سياسي: إسرائيل لا تريد أن ترى أي عمليات مقاومة في الضفة الغربية


وأضاف المشموشي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي منذ الحرب العالمية الثانية وهو يقوم على ابتزاز القوى الغربية لنيل وعد بلفور، موضحًا أن عملية التحول السياسي التي دارت في سوريا تؤكد أن الثوار والسلطة التي تسعى إلى بناء نفسها، تبقى بعيدة كل البعد عن أي توجيهات أو مقاربات لمكان مع الاحتلال.

ولفت إلى أن سوريا مهتمة ببناء مكونات السلطات كافة، ولهذا أنشأت حكومة انتقالية، إذ أنها تعمل على إعادة الوضع الأمني وإعادة بناء الدولة السورية، إلى جانب أن هذه المزاعم الإسرائيلية واهية.
وتابع: «إسرائيل تسعى إلى تحقيق توجهاتها التوسعية على كامل امتداد المنطقة العربية، إذ أنها رأت الفرصة المناسبة للتوسع داخل الأراضي السورية، وما يحاول تنفيذه الاحتلال لا يقتصر على تلك التوغلات التي مكنته من  أن يصبح جيشها على الحدود السورية، وإنما على تقويض مختلف القدرات العسكرية لسوريا».

الاحتلال الاسرائيلي الأراضي السورية الدول العربية سوريا

مواد متعلقة

معهد فلسطين: مؤشرات صفقة تبادل المحتجزين غير مبشرة بالخير

خبير سياسي: إسرائيل لا تريد أن ترى أي عمليات مقاومة في الضفة الغربية

خبير: السياسة المصرية الخارجية ترتكز على المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. وتقدم هذه النصائح لقائدي السيارات

أول تعليق لـ مصر على استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا

الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي بـ رئيس وزراء النرويج

الأكثر قراءة

تدريبات تأهيلية لناصر ماهر وشيكابالا على هامش المران الجماعي

أول تعليق من نجم برشلونة بعد الفوز على دورتموند

رسميًا.. الزمالك يعلن عن المدرب المؤقت لقيادة مباراة المصري بالكونفدرالية خلفًا لجوميز

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

وزيرا "الإنتاج الحربى" و"الأوقاف" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

‏إعلام سوري: وصول وفد تركي يضم وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات إلى العاصمة السورية دمشق

المنشاوي يُعلن عن تقدم جامعة أسيوط 168 مستوى خلال عام بالتصنيف الإنجليزي

الأهلي يخوض مران مغلق اليوم بالدوحة.. وتفاصيل إصابة نجم الأحمر