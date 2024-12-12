موعد مباراة مرموش مع آينتراخت فرانكفورت أمام أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع نظيره أياكس أمستردام الهولندي اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد جروباما ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الأوروبي.
موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام أولمبيك ليون
وتنطلق صافرة بداية مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام أولمبيك ليون أمستردام مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وأولمبيك ليون
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.