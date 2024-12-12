11 يوم فقط.. حقيقة تقليل عدد أيام إجازة نصف العام 2024 – 2025

من 25 يناير لـ6 فبراير

إجازة نصف العام 2024 – 2025 أثارت حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور في ظل تردد أنباء بشأن تقليل عدد أيام تلك العطلة التي ينتظرها الطلاب بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تقليل عدد أيام إجازة نصف العام 2024 – 2025

وانتشرت تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال الساعات الماضية بشأن تقليل عدد أيام إجازة نصف العام 2024 – 2025 لتكون 11 يوم فقط بدلًا من 15 يوم كما هو معتاد وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي التي تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل عام.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 – 2025، تنطلق إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025، نحو أسبوعين تقريبًا، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا.

وبعد انتشار تلك التدوينات، اشتكى عدد من أولياء الأمور من قصر الإجازة هذا العام، مقارنةً بالأعوام الماضية، مؤكدين أن الطلاب في حاجة إلى عدد أكبر من الإجازة والراحة بعد تيرم ملئ بالتقييمات والواجبات المنزلية والأنشطة وخلافه من التكليفات.

وقال أولياء الأمور: « إجازة نصف العام 11 يوما فقط.. تبدأ يوم 25 يناير وتنتهي يوم 6 فبراير»، كما قالوا: « إجازة نصف العام هتكون 11 يوم بس حتى دي نقصت.. طيب كنتوا خليتوها 15 يوم زي كل سنة حتى نرتاح من التقييمات».

حقيقة تقليل عدد أيام إجازة نصف العام 2024 – 2025

وبالبحث تبين أنه لا وجود لتقليل في عدد أيام إجازة نصف العام 2024 – 2025 وذلك بسبب أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تنتهي قبل 25 يناير 2025؛ وبالتالي عدد أيام إجازة منتصف العام الدراسي 2025 تأتي في المعدل الطبيعي لعدد أيام إجازة منتصف العام في الأعوام الدراسية الماضية، والتي تصل إلى أسبوعين تقريبًا.

وفي الغالب تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول كل عام قبل نهاية شهر يناير بنحو أسبوع تقريبًا، ثم يعود الطلاب للدراسة في الفصل الدراسي الثاني بعد الأسبوع الأول من شهر فبراير.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل يوم 11 يناير 2025 وتنتهي خلال أسبوع، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير كحد أقصى، وبالتالي أغلب الطلاب يحصلون على أجازة مدتها أطول من 15 يوم في حين يحصل طلاب الشهادة الإعدادية على أسبوعين كاملين.

وما ينطبق على طلاب الشهادة الإعدادية سينطبق على طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائى الذين يخضعون لتقييمات وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الفترة 16 يناير 2025 حتى 23 يناير تقییم نهائي، وبالتالي سيكون عدد أيلم أجازة نصف العام بالنسبة لهم قرابة أسبوعين.

